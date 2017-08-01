YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'le Suruç'un kaderi değişiyor

Büyükşehir'le Suruç'un kaderi değişiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal bölgelerde ekip ve personeli ile çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta 'Prestij Cadde Uygulaması' kapsamında altyapısını sil baştan yenilediği Mürşitpınar Caddesini ve çevresindeki ara sokakları sıcak asfaltla buluşturdu. Mürşitpınar Caddesi öncesinde Hürriyet Mahallesinde Kılıç, Değirmen ve diğer sokaklarda sıcak asfalt hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'ne bölge esnafı ve mahalle sakinleri teşekkür etti. Suruçluların sınır köyleriyle bağlantılarını sağlayan, ilçenin en işlek caddesi olan Mürşitpınar Caddesinin asfaltlanmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine minnettarlık duyan Suruçlular, "Yolumuzun durumu yıllardır içler acısıydı. Büyükşehir Belediyesi yolumuza el attı ve caddemizi asfaltladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Suruç kırsalına en iyi hizmet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Suruç kırsalında bu yıl için hedeflediği 140 kilometre 1'inci kat ve 2'ncı kat sathi asfalt kaplama işlemlerine devam ediyor. İlçe kırsalında Zeyrek, Bellik, Yegen, Eskiören, Karıncalı, Gözlükaya, Taban, Hacılı, Bitkili, Kalkanlı, Dumlukuyu, Ölçektepe, Bostancılar, Kızılhöyük, Yolboyu kırsal mahallelerinde yolların asfalt serimi tamamlanırken, planlama dahilinde olan Yalınca, Uysallı, Akkapı, Yatırttepe, Küçükova, Gömmekuyu, Balaban, Çagla, Örgütlü, İzci, Köseveli, Taşlıkuyu, Yaylatepe, Çaykara, Kurutepe, Külekli, Tokaçlı, Aligör, Doganbey, Sergen, Zeytindagı, Karacaören, Yağışlı, Harmanalan kırsal mahalleleri için de çalışmalar başlatıldı.

(AK-SD-Y)



01.08.2017 10:48:38 TSI

NNNN

