ERZURUM (İHA) - Erzurum Genç İş Adamları Meclisi (ERGİM), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle girişimcilik kursu vermeye hazırlanıyor. Başvuruların alınmaya başlandığı kursun sonunda katılımcılara girişimcilik sertifikası verilecek.

Gençlerin ekonomi hayatına atılması için belli aralıklarda önemli organizasyonlar gerçekleştiren ERGİM, bu kez KOSGEB işbirliği ile girişimcilik kursu vermeyi planlıyor. Başvuruların başladığı girişimcilik kursu eğitimleri Ağustos ayı içerisinde verilecekken, kurs sonunda katılımcılara girişimcilik sertifikası verilecek. Ekonomiyi canlandıran ve verilen kurslardan sonra farklı iş kollarında farklı işlerin altına imza atılmasını sağlayan girişimcilik kursuna şimdiden yoğun bir talep var.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ERGİM Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Alparslan Çakır, "gençliğe hizmet" parolasıyla Erzurum için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Erzurum gençliğine hizmet anlamında, onların en çok ihtiyaç duydukları alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çakır, girişimcilik kurslarının da bu kapsamda en çok ihtiyaç duyulan alanlar arasında olduğunu ve bu konuda çokça da talep olduğunu dile getirdi.

"Girişimci bir ruha ihtiyaç var"

Açılacak olan girişimcilik kursunda en büyük hedeflerinin, Erzurum'da etkin iş yerlerinin açılması ve açılan iş yerlerinin de istihdam sağlayarak işsizliği bir nebze de olsa azaltmak olduğuna vurgu yapan Çakır, "Erzurum, her yıl daha da büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu kapsamda yeni iş kollarının oluşması da kaçınılmaz bir durum. Yeni iş kollarının oluşması veya yeni iş yerlerinin açılması için girişimci bir ruha ihtiyaç var. Biz de açacağımız olan girişimcilik kurslarıyla, Erzurum'un en girişimci ruhlarını keşfederek, onların Erzurum'da yatırım yapmalarını sağlamaya çalışacağız." dedi.

ERGİM ve KOSGEB işbirliğinde açılacak olan girişimcilik kursu için kapıların herkese açık olduğunu ifade eden Başkan Çakır, bu konuda özellikle Erzurum gençliğine güvendiğini dile getirdi. Erzurum gençliğinin daha başarılı işlere imza atabileceğine inandığını söyleyen Çakır, "Bu tür kurslar, başarıya giden yolun başlangıcıdır. Bunun için gençlerin uzun ve meşakkatli yola iyi başlamaları için bu kursları çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erzurum ekonomisinin son durumu hakkında da düşüncelerini dile getiren Başkan Çakır, Erzurum ekonomisinin çeşitli sektörlerle her geçen gün daha iyi bir düzeye ilerlediğini açıkladı. Erzurum'un büyümeye ve gelişmeye çok müsait bir şehir olduğunu hatırlatan Çakır, bu nedenle de yatırımcıların iştahını kabartacak nitelikte özellikler barındırdığını ifade etti. Erzurum'da her gencin potansiyel sahibi yatırımcı olduğunu vurgulayan Çakır, "Bunun çok örneği var. Erzurumlu olup da genç yaşında Türkiye ve dünyada adını büyük iş adamları arasında yazdıran kişiler var. Bunun için imkansız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Her işe bir iş vesile olur. Bunun için gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin açacağımız olan girişimcilik kurslarını kaçırmamalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

