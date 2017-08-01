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Van'da 'Kalite Değerlendirme Komisyonu Raporları' incelendi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürü bünyesinde kurulan Kalite Değerlendirme Komisyonu toplandı.

Meslekî ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında toplanan Kalite Değerlendirme Komisyonu, okullardan gelen kurumsal ve münferit birimler düzeyindeki tüm raporları inceledi. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulguların ışığında il Milli Eğitim Müdürlüğü raporu hazırlandı. Raporu değerlendiren Şube Müdürü Mustafa Danışman, "52 okulumuzda toplamda 496 okul/kurum raporu hazırlanmıştır. Okul/kurum öz değerlendirme raporunda okullarımızın kısa/orta ve uzun vadede yapacakları stratejik çalışmalara bir örnek teşkil edeceğini, ayrıca okul/kurum raporunda liderlik, strateji, personel politikası, okul/kurumda mevcut teknolojinin etkili kullanımı, hizmetler, öğrenci çıktıları/sonuçları, personel çıktıları/sonuçları, ortaklık çıktıları/sonuçları, kurumsal çıktılar/sonuçları gibi başlık altında değerlendirildi" dedi.

Rapor hazırlanırken okul/kurum öz değerlendirme raporu da dikkate alınarak ve sektör/oda temsilcilerinin görüş ve önerilerine de yer verilerek hazırlandığını belirten Danışman, bu çalışmanın Van'ın mesleki eğitime önemli bir katkı sunacağını kaydetti.

(MSA-Y)



01.08.2017 10:50:01 TSI

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