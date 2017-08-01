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Mardin'de asfaltsız yol kalmayacak



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol konusunda hummalı bir çalışma sergilediklerini ileten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Amacımız il genelinde bir daha yol sorunun konuşulmamasıdır" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi il genelinde yollar ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi ve kırsal mahallelerin yollarının modern standartlara ulaşmasını hedefleyen Belediye, hedeflerine emin adımlar ile ilerliyor. Bu bağlamda kent merkezinde Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi ve asfaltlama çalışmalarına önem veren Belediye, kırsal mahallelerin de yol sorunun kökten yok etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mardin'in yol ile ilgili sıkıntılarını bitirmek için 8 ayda başarılı işler çıkardıklarını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde 4 bin 700 kilometrelik bir yol ağı söz konusudur. Bu ağın 2 bin 700 kilometrelik kısmının doğru dürüst yolu bile yoktu. Özellikle bu bölgelerde yaşayan hemşerilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktaydı. 8 aydan bu yana yerel yönetim görevini üstlendik. Bu süre içinde yolları sıkıntı olan tüm bölgelerin sıkıntısının sona ermesi için planlamalarımızı yaptık. Neticede 2 bin 700 kilometrelik yolun bin 500 kilometresini düzgün ve stabilize hale getirdik. Kalan kısmın tamamının bitmesi için de büyük bir fedakarlık yapmaktayız. Tüm çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmak için mücadele veriyoruz. Yolu olmayan mahallemizin kalmaması için yaptığımız çalışmaların yanında kaliteli yollar için de ekiplerimiz sahada yer alıyor. 2017 yılı içinde sıcak asfalt ve sathi kaplama yollar konusunda da atak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da 800 kilometre hedefini koymakla beraber bu rakamın dörtte birine ulaştık. Kısa sürede bu hedefimize de ulaşacağız. İnanıyoruz ki birkaç yıl içinde Mardin'de il merkezleri ve kırsal mahallelerde bir daha yol sorunu konuşulmayacak" dedi.

(BS-MP-Y)



01.08.2017 10:52:59 TSI

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