Aydın'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga; 1 ölü
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kardeş arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesinde yaşayan Ali İhsan G'nin (40) eşiyle, kardeşi Mahmut G. (35) arasında henüz belirlenemeye bir nedenle tartışma çıktı. Eşini sakinletirek isteyen Ali İhsan G., bir süre sonra kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşi tarafından bıçaklanan Ali İhsan G., ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı kardeş jandarma tarafından gözlatına alındı.
(MB-Y)
01.08.2017 10:53:17 TSI
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