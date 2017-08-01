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Mardin'de çocuklara yatırımlar sürüyor

- Vali ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman:

- "Çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğunu esas alan çalışmalar yapıyoruz"



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, açtıkları kurslara gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "İlimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğunu esas alan çalışmalar devam edecek" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatilini daha güzel değerlendirebilmeleri için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Birçok spor ve sanat dalındaki kurslar vatandaşların beğenisini kazandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 2 portatif yüzme havuzunda bin 500 kursiyer yüzme öğreniyor. Artuklu Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de portatif havuzlarda açtığı yüzme kurslarıyla il genelinde 10 bin civarında çocuğun yüzme kursu gördüğü belirtildi. Öte yandan diğer branşlarda da verilen kurslara binlerce kursiyerin katıldığı bildirildi.



"Çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğu için"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kurslar hakkında bilgi verdi. Vali Yaman, "Çocuklarımızın ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Kentimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olmasını hedefleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Mardin'de sadece alt yapı ve üst yapı anlamında değil, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz anlamında da projelerimize can veriyoruz. Bu kapsamda yaz aylarının iyi geçmesi için birçok branşta kurslar açtık. Çocuklarımız sanat ve sporda kurslar ile kendilerini geliştirdiler. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa şehrimizde portatif havuzlar kurduk. Bunun 2'sini belediyemiz üstlendi. Merkez ve diğer ilçe belediyelerimizde de portatif havuzlar kuruldu. Çocuklarımızın ilgisinden dolayı gayet memnun kaldık" dedi.

Kurslara olan ilginin rakamsal verilerle de dikkat çektiğini dile getiren Yaman, "Büyükşehir belediyemizin portatif havuzlarında bin 500 çocuğumuz kurs görmektedir. Bunun yanında Artuklu belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizce kurulan portatif yüzme havuzlarında binlerce çocuğumuz yüzme öğrenmektedir. Ayrıca spor ve sanatta açtığımız kurslara da yoğun talep söz konusudur. Vatandaşlarımız kurslarımıza bu şekilde önem verdiğini göstermiştir. Buna benzer çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(BS-AKK-Y)



01.08.2017 10:54:46 TSI

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