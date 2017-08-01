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Kaymakam Duru uyuşturucu ile ilgili uyarılarda bulundu



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi Kaymakamı Murat Duru, uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşların hassas davranmalarını ve güvenlik birimlerine destek olmalarını istedi.

Develi'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 150 kök Hint kenevirinin ele geçirilmesi sonrasında açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, vatandaşların uyuşturucu ile mücadeleye dair yapılan çalışmalara destek olmalarını istedi.

Kaymakam Murat Duru açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgesinde 150 kök hint keneviri ele geçirilerek imha edilmiştir. İlgililer hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Develimizde Jandarma ve Emniyet güçlerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uyuşturucuyla mücadelesi sıkı ve etkili bir şekilde devam edecektir. Zehir tacirlerine karşı çok önemli bu mücadelede Develimizin güzel insanları siz hemşerilerimin de Emniyet ve Jandarmamıza yardımcı olmasını istirham ediyorum."

(SK)



01.08.2017 10:55:22 TSI

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