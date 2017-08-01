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Akdağ talimat verdi, Suriyeli aileler farklı konteynerlere yerleştirildi



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın talimatıyla Osmaniye'de aynı yeri paylaşan Suriyeli aileler, farklı konteynerlere yerleştirildi.

Osmaniye'de bulunan Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli misafirlerle görüşerek sorunlarını dinledikten sonra tek tek not alan Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın talimatları doğrultusunda çalışma yapıldı. Akdağ'ın, barınma merkezinde herhangi bir konteynerde evli 2 farklı ailenin birlikte bırakılmaması talimatı doğrultusunda AFAD personelleri tarafından Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde saha çalışması yapılarak söz konusu aileler tespit edilerek farklı konteynerlere yerleştirme işlemleri yapıldı.

Ayrıca Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, barınma merkezindeki konteynerlerde yerinde incelemelerde bulunup, Suriyeli Türkmen aileler ile görüşme yaptı.

(RSL-Y)



01.08.2017 10:55:45 TSI

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