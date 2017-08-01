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Batman'da 300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

01 Ağustos 2017 Salı, 10:54
Batman'da 300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'da 300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı suç unsuru tespit çalışmalarında şüpheli bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
(MŞY-MP-Y)

01.08.2017 10:56:59 TSI
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