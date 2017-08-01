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Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Dumlupınar'da

01 Ağustos 2017 Salı, 10:59
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Dumlupınar'da
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Dumlupınar'da

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.
45 dernek üyesi, Zafertepe Abidesi, Dumlupınar şehitliği, Atatürkevi ve Müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.
Dernek Başkanı İsmail Barış, gezi için otobüs temin eden Kütahya Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
Başkan İsmail Barış, katkıları sebebiyle Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.(EFE)

01.08.2017 11:01:22 TSI
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