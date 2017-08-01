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Kahraman'dan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'yi ziyaret etti.

İlçedeki ziyaretlerinin ardından kaymakamlığa geçen Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve beraberindeki güvenlik korucuları, Kaymakam Doğramacı'yı makamında ziyaret etti. Doğramacı, makamında kabul ettiği Kahraman ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Kahraman, Belediye Başkan Vekili Doğramacı'ya isminin ve Türk bayrağının işlendiği kilim hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve hayatının anlamlı hediyesini aldığını belirten Doğramacı, Kahraman ve beraberindekilere teşekkür etti.

(MSA-Y)



01.08.2017 11:02:37 TSI

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