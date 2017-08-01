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Başkan Bulutlar, ikinci kültür merkezi inşaatını yerde inceledi



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ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşasına başlanan Yıldızkent Kültür Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

20 milyon liraya mal olacak proje, önümüzdeki yıl tamamlanarak hayata geçirilecek. Projenin yapım aşamalarını yakından takip eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, periyodik aralıklarla da inşaatta incelemelerde bulunuyor. Başkan Bulutlar, "Palandöken ilçemizdeki gelişim ve değişim rüzgârı, Yıldızkent Kültür Merkezi sayesinde hız kazanmış olacak" dedi.

Palandöken Belediyesi Yıldızkent Kültür Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunana Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Kültür merkezimiz inşallah Palandöken'imize ve Erzurum'umuza uzun yıllar hizmet edecek. Palandöken Belediyesi olarak ilçesimizin doğusunda 60 bin nüfusa hitap eden ilk Kültür Merkezimizi ve Spor Kompleksimizi Yunus Emre Mahallesi'nde inşa ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın adıyla hizmete sunduk. Merkezimize talep fazla olunca, ikinci kültür merkezini yapmaya karar verdik ve onu da ilçemizin batısında konuşlandırdık" diye konuştu. İnşaat çalışmalarının son sürat devam ettiğini ve yeni kültür merkezinin önümüzdeki yıl tamamlanarak ilçenin hizmetine sunulacağını kaydeden Bulutlar, "Projenin her aşamasını yakından takip ediyor vea en küçük bir aksaklığın yaşanmasına dahi müsade etmiyoruz." dedi.

Yıldızkent'te konuşlandırılan devasa yatırımın içerisinde sergi salonlarından fuaye alanlarına, dersliklerden, konferans salonu ve toplantı odalarına, atölyelerden, hamamdan, yüzme havuzu ve fitness salonuna varıncaya kadar onlarca hizmet birimi olacağını söyleyen Belediye başkanı Bulutlar, "Toplamda 7 bin 900 metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev yatırımımızın maliyeti yaklaşık 20 milyon lira. İlk iki katıyla zeminde olacak ve toplam 5 kattan oluşacak. Zemin katta 210 metrekarelik yüzme havuzu, 15 metrekarelik çocuk havuzu, 50 metrekarelik hamam, 215 metrekarelik jimnastik salonu, soyunma ve duş kabinleri, sauna ve buhar odasının yer alacak. Yine kültür merkezimizin ikinci zemin katında 300 metrekare büyüklüğünde fitness salonumuz ile 150 metrekarelik sergi salonu, toplantı odaları ve yine 330 metrekarelik kafeteryası şekillendirilecek. Kültür Merkezi'nin zemin katından sonra ilk birinci katında 7 adet derslik eğitim alanları ile günümüz şartlarına uygun modern, 350 kişi kapasiteli konferans salonu yer alacak. Bu yatırımımızın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin batı tarafında çok büyük bir eksiklik daha ortadan kaldırılmış olunacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken'deki bayanların sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabilecek mekan anlamında sıkıntı çektiklerinin altını çizen Bulutlar, "Buradaki asıl maksadımız hanım kardeşlerimize hizmet etmenin daha iyi yollarını bulmaktı. Hanımlara ne yapsak azdır. Hanımlar toplumumuzun en temel değeri ve direğidir. Hanım olmadan toplumun olması mümkün değildir. Dolayısıyla onların hem sosyal alanlarına hem eğitimlerine katkı sağlayacak, el sanatları konusunda kendilerini eğitebilecekleri, kurs alabilecekleri ve kurs verebilecekleri kaliteli vakit geçirmeleri için alanları oluşturuyoruz. Palandöken Belediyesi olarak gelen talepler doğrultusunda hanım kardeşlerimize az da olsa pozitif bir ayrımcılık yaptık. Yatırımımız, şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan inşaat sahasını gezen ve şantiye yetkililerinden bilgi alan Bulutlar, daha sonra çalışanlarla da sohbet etti. Bulutlar, devasa yatırımın yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu yatırımımız da, diğer yatırımlarımız gibi ilçemize kaliteli hizmet anlamında attığımız silinemez bir imza olacak" ifadesini kullandı.

(ERZ-Y)



01.08.2017 11:02:53 TSI

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