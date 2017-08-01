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Beyşehir Gölü'nde jetboat heyecanı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırdığı jetboat, adrenalin tutkunlarına göl üzerinde yeni eğlence ve heyecan kaynağı oldu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Beyşehir ilçe merkezinde, su sporu aktivitelerini daha da canlandırmak amacıyla ilçeye kazandırılan jetboat yaz hareketliliğinin artmasıyla bugünlerde yoğun ilgi görüyor. Beyşehir Belediyesinin göl üzerinde başlattığı jetboat turları, kıyılarda adrenalin tutkunlarına heyecanlı ve keyifli anlar yaşatırken, renkli görüntüler oluşturuyor. 10 santimlik su yüzeyinde bile ilerleyebilen, 100 kilometre hıza ulaşabilen ve bu süratte aynı anda 360 derece devrilmeden güvenli bir şekilde dönüş yaparak içerisindekilere çok farklı bir heyecan ve adrenalin yaşatabilen jetboat, göl üzerinde su sporu aktivitesinden yararlanmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kaptanıyla beraber 11 kişi kapasiteye sahip jetbotun yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte göl kıyılarında turlarına başladığını belirterek, "Bugüne kadar göl üzerinde su sporlarına yönelik aktivitelerin eksik olduğu yönünde gelen serzenişlerin ardından jetboatu Beyşehir Belediyemiz bünyesinde ilçemize kazandırmaya karar verdik. Yoğun ilgiyi gördüğümüzde ise 'iyi ki ilçemize kazandırmışız' dedik. Türkiye'de üretilmeye başlanan jetboatlardan birinin alımını gerçekleştirerek Beyşehir Gölü üzerinde tur aktivitelerine başlattık. Aslında 11 kişilik bir jetski olan jetboat, göl üzerinde extreme sporu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Özellikle, şölen ve değişik etkinliklerle birlikte, gurbetçilerimizin tatile gelmesiyle birlikte ilçemizde artan yaz canlılığına jetboat turlarının da önemli katkılar sunduğuna tanıklık ediyoruz. Hızla göl üzerinde ilerlerken 360 derece birden dönerken bile jetboat, göl ne kadar dalgalı olursa olsun devrilmiyor. Ve bazı ani hareketlerde gölün tatlı suları yüzünüze doğru gelebiliyor. Bu da su üzerinde tatlı anı ve hatıralar kalmasını sağlıyor. Ancak, istifade edenlerin ıslanmaması için yağmurluk, güvenlik için de can yeleğiyle binmelerini sağlıyoruz. Kısa sürede yüksek sürate çıkabiliyor, spin atarak olduğu yerde 360 derece manevra yapabilme kabiliyetine sahip bot, yapılan ani duruşlarda ön kısmı tamamen suyun içerisine batıyor. Su aracı, bu şekildeki ani manevraları nedeniyle yüksek adrenalin keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Beyşehirimize gelen ziyaretçilerimize, mutlaka günün batışını ve doğal güzelliklerini görmeleri yanında, bu bota da mutlaka binmelerini tavsiye ediyoruz. 15 dakika süren jetboat turları gün içerisinde sabah 11.00'den akşam saat 20.00'ye kadar devam ediyor. Öğrenciler jetboat turlarından indirimli olarak istifade edebiliyor" diye konuştu.

(ARÖ-AH-Y)



01.08.2017 11:06:01 TSI

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