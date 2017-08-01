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Kaslarınızı 'klima etkisi'nden koruyun

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, yaz aylarında geçmeyen boyun ve sırt ağrılarının suçlusunun yanlış klima kullanımı olabileceğini belirtti

- Akalın: "Bilinçsiz klima kullanımı sonucu oluşabilecek bel, boyun ve kas ağrılarından tutulmalar başlangıçta fark edilmese de zamanla ciddileşebiliyor"



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ADANA (İHA) - Acıbadem Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, yaz aylarında geçmeyen boyun ve sırt ağrılarının suçlusunun yanlış klima kullanımı olabileceğini bu sebeple hastaneye başvuran kişi sayısında da ciddi artış gözlendiğini söyledi.

Dr. Coşkun Akalın, sıcakların 40 dereceleri aştığı kavurucu yaz günlerinde hayatı kolaylaştıran klimalardan vazgeçilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ancak bununla birlikte yanlış kullanıma bağlı birçok sağlık sorunu da beraberinde geldiğini belirtti.

Özellikle mesleği gereği uzun süre klimanın neden olduğu soğuk havaya ya da sık ısı değişikliğine maruz kalan kişilerde yaz aylarında kas tutulmalarına ve kas spazmlarına çok da sık rastlanıldığını ifade eden Akalın, "Bilinçsizce kullanıldığında alerjiden enfeksiyonlara kadar birçok sağlık sorunun ortaya çıkmasını zemin hazırladığı da bilinmesine karşın hatalı kullanımlar devam ediyor. Sıcak havalarda kurtarıcı olarak görülen klimaları kullanırken sağlık sorunu yaşamamak için belli kurallara bağlı kalmak gerekir" dedi.



Isıyı yavaş yavaş düşürün

Dr. Coşkun Akalın, klimanın yarattığı soğuk ortamın başlangıçta iyi geldiğini ancak bir süre sonra vücut ısısı iyice düştüğü için sürekli olarak soğuk havaya maruz kalmanın farkında olmadan kasların sıkışmasına neden olabildiğini söyleyerek, "Bu durumda kışın uzun süre soğukta kalan kişilerde olduğu gibi kas ağrıları ortaya çıkabilirken var olan sorunların da gün yüzüne çıkmasına neden olabiliyor. Bunu önlemek için özellikle çok sıcak ortamdan klimalı ortama girdiğinizde önce ısıyı yükselterek dış ortama uyumlu bir hale getirin. Daha sonra yavaş yavaş düşürerek uygun sıcaklığa getirin" ifadelerini kullandı.



Klimanın önünde durmayın

Pek çok kişide boyun ve sırt ağrılarının oldukça artmasının klima kullanımına bağlı olduğunu söyleyen Dr. Coşkun Akalın, özellikle sırt ağrılarına eğilimli kişilerin durumlarını daha da kötüleştirebildiğine işaret ederek, "Bilinçsiz klima kullanımı sonucu oluşabilecek bel, boyun ve kas ağrılarından tutulmalar başlangıçta fark edilmese de zamanla ciddileşebiliyor. Bu sorunları yaşamamak için klimaların hava üfleyen kanallarını kişinin üzerine doğru çevrilmemesi ve uzun süre klimanın önünde durulmaması gerek" dedi.

Özellikle uyurken klimanın kapatılması gerektiğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Gece yumuşak esinti hoş olabiliyor. Ancak uyurken uzun süre aynı noktaya gelen bu soğuk hava akımının farkında olamıyoruz. Ve çoğu zaman da bütün gece soğuk havaya maruz kalan boyun kaslarındaki spazm, sabah kendini boynu hareket ettirememek olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle uyurken klima mutlaka kapatılmalı ya da tüm vücudun ince bir örtü ile örtülmesi gerekiyor."



İç ve dış sıcaklık farkını dengeleyin

Dr. Akalın, kas tutulmaları ve şiddetli ağrılara neden olan etkenlerden birinin de sıcak bir ortamda bulunurken aniden çok soğuk bir ortama geçmek olduğunu belirterek, "Sıcak hava boyun, bel ve sırt bölgeleri terleyerek kasların gevşemesine yol açıyor. Bu sırada klimanın soğuttuğu bir ortama girilerek terli bölgelerin aniden soğuk hava ile temas etmesi kas spazmlarına davetiye çıkarıyor. Sadece kas spazmının yaratabileceği ağrı bile son derece rahatsız eden bir durum. Bununla birlikte kişide, boyun fıtığı, kireçlenme, omurga eğrilikleri ya da fibromiyalji gibi rahatsızlıklar da varsa tutulmalar kaçınılmaz oluyor. Korunabilmek için iç ve dış mekanlardaki sıcaklık dengesinin çok iyi ayarlanması gerekir. İç ve dış sıcaklık arasındaki farkının 5 ila 10 santigrat derece arasında olmasına özen gösterilmesi gerekir" şeklinde konuştu.



Tekrarlayan ağrılar tedavi edilmezse kronikleşiyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, kişinin migren tipi baş ağrısı şikayeti varsa, tekrarlayan boyun spazmı veya tutulmasının migreni tetikleyerek atağın daha şiddetli ve uzun geçmesine sebep olabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu nedenle tekrarlayan ağrı şikayetleri olan kişilerin sorun kronik bir hal almadan mutlaka hekime başvurması gerekir. Tedavi gerektiren hastalarda şikayetin şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri uygulanması gerekir. Ağrı şikayetinin giderilerek hastanın hareket kabiliyetini geliştirmek için ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlardan yararlanıyoruz. Fizik tedavi yöntemleriyle de hastanın mümkün olduğunca erken hareket etmesini sağlamak amaçlanıyor. Sıcak, soğuk, alçak ve orta frekanslı akımlar ve TENS gibi cihazlar fizik tedavide kullanılan yöntemler arasında yer alıyor."

(ELF-Y)



01.08.2017 11:07:30 TSI

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