YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger çocuk evlerini ziyaret etti

Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger çocuk evlerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Efeler ilçesinde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.

Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Efeler ilçesinde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Fatma Köşger ile çocuklar arasında duygulu anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Gönül Durulan'ın eşlik ettiği Fatma Köşger, farklı yaş gurubunda bulunan çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra çocuk evleri sorumlularından detaylı bilgiler aldı.

(MB-Y)



01.08.2017 11:08:26 TSI

NNNN

