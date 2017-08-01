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GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı



DİYARBAKIR (İHA) - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetince (GGC), her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" başvuruları başladı.

GGC tarafından, "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının 32'ncisi düzenleniyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya başvurular başladı. Başvurular, gazete, internet ve dergi haberi, televizyon haberi, radyo haberi, fotoğraf, röportaj ve yazı dizisi, sayfa düzeni, görüntü, Kürtçe haber ve Kürtçe TV programı dallarında kabul edilecek.

GGC üyesi olmayan gazetecilerinde katılabileceği yarışmanın başvuru şartları şöyle:

"Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda başvuruları için adaylara çağrıda bulunur. Üyeler, Cemiyete ıslak imzalı dilekçe ile eserleri aktardığı CD veya flaşh diskle başvurur. Yönetim Kurulu ödül verilecek dallarda, o dallarda aday olmayan konusunda uzman kişilerden oluşacak jüri heyetini kurar. Adaylar her dalda bir eserle başvurabilir. Ancak, tüm dallarda 2 eserle müracaatta bulunabilir. Her dalda sadece bir esere ödül verilir. Ödüle değer eser bulunamazsa o dalda ödül verilmez. Ancak jüri yüksek puan alan eserlerde uygun görürse mansiyon ödülü verebilir. Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarında bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. Tüm dallarda gönderilen CD'ler iade edilmez. Adayların çalışmalarını üst bilgi yazısıyla haberin yayınlanan kopyasını CD olarak teslimi gerekir. Yapımlar için uzunluk ve konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Eylül 2016 ile 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar Jüri Özel Ödülü için ve jüri üyeleri de yazılı teklifte bulunabilir. Aday eserlerin değerlendirilmesinde eserin yapım ve yayın tarihini, teknik özelliklerini, uzunluğunu, varsa müzik yapımcısının adlarını içeren bir yazının aday tarafından hazırlanıp film ya da bant şeklindeki orijinal kopyasının CD ortamına aktarılmış olarak Cemiyetin, Sümer Park içindeki idare binasına elden veya 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. Sümer Park içi Yenişehir/Diyarbakır' adresine posta ile 31 Ağustos 2017 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir" denildi.

(İHA-MP-Y)



01.08.2017 11:08:26 TSI

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