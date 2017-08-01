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Vanlı atletten birincilik madalyası



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VAN (İHA) - Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcularından Ömer Amaçtan, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde (EYOF 2017) 8.34'lük derecesi ile altın madalya kazandı.

Macaristan'ın Györ kentinde 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivaline (EYOF 2017) Türkiye Atletizm Milli Takımı adına katılan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Ömer Amaçtan; 2001 ve 2002 doğumlu 3 bin metre yıldızlar kategorisinde birincilik madalyası kazandı. Ömer Amaçtan'ın antrenörü Halil Önay, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen organizasyonuna Ömer Amaçtan ile katıldıklarını belirterek, "Sporcumuz Ömer ile birlikte ülkemiz adına bu zorlu yarışmalarda ezeli ve bizlerden çok daha iyi imkanlara sahip olan insanlar ile yarışmalara katılıp onları geride bırakarak ülkemize birincilik madalyasını kazandırdık. Başta sporcum Ömer Amaçtan'ı ve burada centilmence mücadele sergileyip başarılı dereceler elde eden bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi de bir kez daha yürekten kutluyoruz. Ülkemiz ve ilimiz adına aldığımız güzel başarılarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Atletizm Federasyon Başkanımız Sayın Fatih Çintimar ve Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen bütün herkese kendim ve sporcum adına bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivalinde (EYOF 2017) altın madalya kazanan Ömer Amaçtan'ı ve antrenörünü kutladığını söyledi.

(MSA-Y)



01.08.2017 11:10:15 TSI

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