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Batman'da 36 mülteci yakalandı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 36 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman-Beşiri karayolu üzerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 31'i erkek, 2'si kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 36 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(MŞY-MP-Y)



01.08.2017 11:11:15 TSI

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