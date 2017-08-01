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Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor



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BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilerin yüzde 89'unun hemen bir işe başladığı bildirildi.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi bünyesinde sosyal ağırlıklı eğitim veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, mezun ettiği öğrencileri işe yerleştirmesiyle ün kazandı. Okul yönetimi tarafından mezuniyetin ardından tek tek takip edilen öğrenciler kendi alanları ağırlıklı olmak üzere bir ay içerisinde işe yerleşiyor. Bütün öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini söyleyen Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Fikri Pala, mezun olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ve mesleki anlamda hemen hemen hepsine yardımcı olduklarını söyledi. Pala, geçmişte yaptıkları istatiki araştırma verilerine göre öğrencilerinin yüzde 89 oranında iş bulabildiklerini söyledi.

2016-2017 Eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının üzerinden bir ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen mezun öğrencilerinin yüzde 65'inin şu anda bir işe yerleştiğini açıklayan Okul Müdürü Fikri Pala, "Bu yıl yüksekokulumuzdan toplam 269 öğrenci mezun ettik. 12 farklı programdan mezun olan öğrencilerimiz mezuniyetten kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çoğu çalışma hayatına atıldı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'ndan mezun olan 25 öğrencimizin 23'ü hemen iş buldu. Bu programımızda işe yerleştirme oranı yüzde 98'dir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'ndan mezun olan 41 öğrencinin şuanda 25'i çalışmaya başladı. Programın işe yerleştirme oranı yüzde 61'dir. Bankacılık ve Sigorta İşletmeciliği ile Yerel Yönetimler ve Pazarlama Programı'nda işe yerleştirme oranı ise henüz yüzde 38 seviyelerinde dolanıyor" dedi.

İŞ BULMA ORANI YÜZDE 90'LARA ULAŞACAK

Eğitim verdikleri Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinin mezuniyetinden hemen sonra işe başlaması için diploma ile birlikte güvenlik kartı çıkarması gerektiğini hatırlatan Fikri Pala, kartı çıkarabilen 4 öğrencinin de hemen işe yerleştiğini açıkladı. Güvenlik kartı çıkarma işleminin 3 ay sürdüğüne işarete Pala, işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sayının daha da yukarılara çıkacağına inandığını söyledi. Pala konuşmasına şöyle devam etti: Mezunlarımızın yüzde 25'i dikey geçiş sınavına hazırlandığını belirtti. Yüzde 15'inin herhangi bir iş arayışı içerisinde olmadıklarını tespit ettik. Şu anda yaptığımız anket ve birebir görüşme çalışmaları sonucunda mezunlarımızın ilk bir ay içerisinde işe yerleşme oranının yüzde 65'lere çıktığını tespit ettik. Daha önceki yıllarda mezunlarımızla ilgili yapılan istatistiki araştırmalardan çıkan sonuçlara baktığımızda kısa sürede ulaştığımız bu oranın yıl içerisinde yüzde 80 veya 90'lara ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



01.08.2017 11:11:44 TSI

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