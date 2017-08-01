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AK Parti Milletvekili İsmail Bilen kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarıyla görüştü

01 Ağustos 2017 Salı, 11:11
AK Parti Milletvekili İsmail Bilen kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarıyla görüştü
AK Parti Milletvekili İsmail Bilen kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarıyla görüştü

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Koordinatörü ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen, partideki kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarıyla istişarede bulundu.
İki gün boyunca il, merkez ilçe, il genel meclisi, belediye meclisi, gençlik ve kadın kolları teşkilat mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ilçe kongreleriyle ilgili teşkilat mensuplarının görüşlerini dinledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başta olmak üzere teşkilat başkanları ve parti teşkilatında bulunun kişiler toplantıya katıldı.
İl Başkanı Abdurrahman Dimez, kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alındığına dikkat çekerek, "AK Parti Adıyaman İl Koordinatörü ve Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen tarafından iki gündür Adıyaman'da kongre süreciyle ilgili teşkilat mensuplarıyla bir araya geliniyor.Eski dönemde başkanlık yapmış il başkanlarından, belde belediye meclis üyelerine kadar yoğun bir görüşme trafiği oldu. Önümüzdeki ilçe kongreleriyle ilgili teşkilatın görüş ve düşünceleri alındı" dedi.
(AHM)

01.08.2017 11:13:32 TSI
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