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Başkan Yücel Yılmaz, çocukları ve gençleri kırmadı



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Karesi'de kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden ve talepleri dinleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kavaklı ve Yağcılar Mahallesi'nde gençlerin halı saha, Alacabayır Mahallesi'ndeki çocukların ise oyun parkı taleplerini kırmadı.

Merkez ve kırsal mahallelerde 695 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen, ilçeye 72 oyun parkı, 47 fitness alanı, 12 halı saha, 19 farklı nokta ve 27 okulun bahçesine semt spor sahası kazandıran Belediye, Kavaklı ve Yağcılar'da halı saha, Alacabayır'da ise oyun parkı için çalışmalarına başlıyor.

"Karesi'ye ve sizlere hizmet etmek bizim için bir onurdur" diyen Başkan Yılmaz, Karesi Belediyesi olarak başlattıkları hızlı değişim ve dönüşüm atağını tamamlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Şehrin kendisine hizmet için yetki verirken omuzlarına da ağır bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Yılmaz, "İlçemizde adım atmadığımız, proje üretmediğimiz, çalışma yapmadığımız yer kalmadı. Biz bu şehirle dertlendik. Çözüm odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın taleplerine imkanlarımız dahilinde en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi sınırları içerisindeki her bir bireyin yüzünde oluşan mutluluk ifadesi bizim en büyük başarımız ve kazancımızdır. Biz bu tebessüme layık olmak için çalışıyoruz. Asla yeter demeyecek, çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

(TS)



01.08.2017 11:14:18 TSI

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