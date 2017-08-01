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Bursagaz müşterilerinin verilerini güncelliyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursagaz, 32 bin müşterisinin bilgilerini güncellemek için anket yapacak.

Bursagaz kimlik belgeli saha personeli tarafından yüz yüze yapılacak olan "veri güncelleme anket" çalışması kapsamında Bursagaz müşterileri yerinde ziyaret edilerek bilgileri güncellenecek. Anket yaklaşık bir ay sürecek. Anket öncesi muhtemel dolandırıcılıklara karşı müşterilerini uyaran Bursagaz, ankette abonelerden sadece TC kimlik numarası, güncel telefon ve mail adresi bilgilerinin isteneceğini belirterek, anketin Bursagaz kimlik belgeli saha personeli tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi. Bursagaz, kimlik belgesi olmayan kişilere itibar edilmemesi gerektiği hususunda müşterilerini uyardı.

Bursagaz aboneleri konu ile ilgili soruları için 444 11 33 numaralı telefondan Bursagaz Çağrı Merkezi'ni arayabilir.

(MŞ)



01.08.2017 11:16:53 TSI

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