Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor'un yeni sezonda maçlarını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağı öğrenildi.
Kurulduğu günden beri maçlarını Ramiz Turan Stadı yanındaki spor salonunda oynayan Salihli Belediyespor bundan sonraki maçlarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacak. Salihli Belediyespor olarak maçlarını uluslararası standartlara sahip Atatürk Spor Salonu'nda oynamanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Yeşil-beyazlı ekip olarak yeni salonda oynayacağımız maçlar taraftarlarımızı heyecanlandıracak" dedi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, WC ve duş bölümleri yer alıyor.
(BA-ÖND-Y)
01.08.2017 11:19:32 TSI
NNNN