ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda

01 Ağustos 2017 Salı, 11:18
Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda
Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor'un yeni sezonda maçlarını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağı öğrenildi.
Kurulduğu günden beri maçlarını Ramiz Turan Stadı yanındaki spor salonunda oynayan Salihli Belediyespor bundan sonraki maçlarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacak. Salihli Belediyespor olarak maçlarını uluslararası standartlara sahip Atatürk Spor Salonu'nda oynamanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Yeşil-beyazlı ekip olarak yeni salonda oynayacağımız maçlar taraftarlarımızı heyecanlandıracak" dedi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, WC ve duş bölümleri yer alıyor.
(BA-ÖND-Y)

01.08.2017 11:19:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selimiye'nin taşkınları son buldu
YEREL

SELİMİYE'NİN TAŞKINLARI SON BULDU
Salihli Belediyespor sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Kaymakam Uçkun, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM UÇKUN, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

MESİR TABİAT PARKI MANİSA'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Tarım arazileri su taşkınlarından korunuyor
YEREL

TARIM ARAZİLERİ SU TAŞKINLARINDAN KORUNUYOR
Salihli'nin yağmur suyu hattı çalışmasına inceleme
YEREL

SALİHLİ'NİN YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASINA İNCELEME
Baktırlı'nın ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

BAKTIRLI'NIN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkan Şirin açılışa gün sayan tesiste incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN AÇILIŞA GÜN SAYAN TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi
YEREL

TURGUTALP'İN SU SIKINTISI GİDERİLDİ
Yunusemre'den judoda 2 derece
YEREL

YUNUSEMRE'DEN JUDODA 2 DERECE
Geleceğin yüzücüleri Manisa'da yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ MANİSA'DA YETİŞİYOR
Tük Sağlık Sen taleplerini anlattı
YEREL

TÜK SAĞLIK SEN TALEPLERİNİ ANLATTI
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı
YEREL

ARPACI'DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa Büyükşehir'in sultanları yeni sezonu açıyor
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'İN SULTANLARI YENİ SEZONU AÇIYOR
Ahmetli'deki yollara bakım
YEREL

AHMETLİ'DEKİ YOLLARA BAKIM
Salihli'de Rumeli Şenliklerine yoğun ilgi
YEREL

SALİHLİ'DE RUMELİ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ