YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda

Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor'un yeni sezonda maçlarını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağı öğrenildi.

Kurulduğu günden beri maçlarını Ramiz Turan Stadı yanındaki spor salonunda oynayan Salihli Belediyespor bundan sonraki maçlarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacak. Salihli Belediyespor olarak maçlarını uluslararası standartlara sahip Atatürk Spor Salonu'nda oynamanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Yeşil-beyazlı ekip olarak yeni salonda oynayacağımız maçlar taraftarlarımızı heyecanlandıracak" dedi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğine yapılan Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, WC ve duş bölümleri yer alıyor.

(BA-ÖND-Y)



01.08.2017 11:19:32 TSI

NNNN

