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Babadan oğula kerestecilik



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Niyazi Aktaş, 50 yıllık iş yerini ayakta tutmak ve baba mesleğini yaşatmak için çaba sarf ediyor.

52 yaşındaki Nadi Aktaş, baba yadigarı 50 yıllık makinaları satmak yerine, orjinalini bozmadan çalışır duruma getirerek üretim yapmaya devam ettiğini söyledi.

Aktaş, ''Babam Niyazi Aktaş'tan bana miras kalan bu iş yerini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. 3 evladımı bu iş yeri sayesinde büyüttüm. Babam Niyazi Aktaş Almanya'da 1995 yılında vefat edince iş yerini satmayı düşündüm. Ancak evlatlarım elin işinde çalışmasın diye baba yadigarı makinaları orjinalini bozmadan günümüz teknolojisine çevİrdim ve çalışmaya başladım. İlk başlarda zor olsa da evlatlarım büyüyüp elimden tutunca yaptığımın ne kadar doğru olduğunu anladım'' dedi.

Aktaş, "Kerestecilik en zor sanatlardan biridir. Emek ister, güç ister, beceri ister, en önemlisi yetenek ister. Babam beni 10 yaşında yetiştirmeye başladı, ben de 3 evladımdan ikisini yanımda tuttum, bir oğlumu el birliği ile çalışarak okutup devletimize subay yaptık. 33 yaşında olan oğlum Niyazi'nin yuvasını bu iş yeri sayesinde kurdum ve halen yanımda. Dedesinin adını taşıyan Niyazi mesleğin inceliklerini öğrendi. 52 yaşındayım. Gücüm yettiğince baba yadigarı bu mesleği devam ettireceğim. Eminim evlatlarımda devam ettirecektir''diye konuştu.(YD-EFE)



01.08.2017 11:20:52 TSI

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