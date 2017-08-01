ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Babadan oğula kerestecilik

01 Ağustos 2017 Salı, 11:18
Babadan oğula kerestecilik
Babadan oğula kerestecilik

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Niyazi Aktaş, 50 yıllık iş yerini ayakta tutmak ve baba mesleğini yaşatmak için çaba sarf ediyor.
52 yaşındaki Nadi Aktaş, baba yadigarı 50 yıllık makinaları satmak yerine, orjinalini bozmadan çalışır duruma getirerek üretim yapmaya devam ettiğini söyledi.
Aktaş, ''Babam Niyazi Aktaş'tan bana miras kalan bu iş yerini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. 3 evladımı bu iş yeri sayesinde büyüttüm. Babam Niyazi Aktaş Almanya'da 1995 yılında vefat edince iş yerini satmayı düşündüm. Ancak evlatlarım elin işinde çalışmasın diye baba yadigarı makinaları orjinalini bozmadan günümüz teknolojisine çevİrdim ve çalışmaya başladım. İlk başlarda zor olsa da evlatlarım büyüyüp elimden tutunca yaptığımın ne kadar doğru olduğunu anladım'' dedi.
Aktaş, "Kerestecilik en zor sanatlardan biridir. Emek ister, güç ister, beceri ister, en önemlisi yetenek ister. Babam beni 10 yaşında yetiştirmeye başladı, ben de 3 evladımdan ikisini yanımda tuttum, bir oğlumu el birliği ile çalışarak okutup devletimize subay yaptık. 33 yaşında olan oğlum Niyazi'nin yuvasını bu iş yeri sayesinde kurdum ve halen yanımda. Dedesinin adını taşıyan Niyazi mesleğin inceliklerini öğrendi. 52 yaşındayım. Gücüm yettiğince baba yadigarı bu mesleği devam ettireceğim. Eminim evlatlarımda devam ettirecektir''diye konuştu.(YD-EFE)

01.08.2017 11:20:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Oltan Bayraktar: Köylerimizin sorunlarının takipçisi olacağız
YEREL

KAYMAKAM OLTAN BAYRAKTAR: KÖYLERİMİZİN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Kargalar Ağustos ayında su içmez
YEREL

KARGALAR AĞUSTOS AYINDA SU İÇMEZ
Şaphane'de ceviz rekoltesi yüksek bekleniyor
YEREL

ŞAPHANE'DE CEVİZ REKOLTESİ YÜKSEK BEKLENİYOR
Hayvan pazarları yüksek fiyatlardan dolayı durgun
YEREL

HAYVAN PAZARLARI YÜKSEK FİYATLARDAN DOLAYI DURGUN
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Dumlupınar'da
YEREL

KÜTAHYA ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ ÜYELERİ DUMLUPINAR'DA
Beyköy İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hattı yapım çalışmaları
YEREL

BEYKÖY İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPIM ÇALIŞMALARI
Simav'da turizm projeleri değerlendirildi
YEREL

SİMAV'DA TURİZM PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ
TKİ Tavşanlı Linyitspor top başı yaptı
YEREL

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR TOP BAŞI YAPTI
Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, görevine başladı
YEREL

KÜTAHYA İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY TAYFUN DÜNDAR, GÖREVİNE BAŞLADI
Simav'ın bin 450 rakımlı Kestel köyünde, yüksek aromalı sarımsak üretiliyor
YEREL

SİMAV'IN BİN 450 RAKIMLI KESTEL KÖYÜNDE, YÜKSEK AROMALI SARIMSAK ÜRETİLİYOR
Kütahya'da rahvan at yarışları
YEREL

KÜTAHYA'DA RAHVAN AT YARIŞLARI
Gediz'in en büyük sivil toplum kuruluşundan Gediz Devlet Hastanesine kamelya yardımı
YEREL

GEDİZ'İN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN GEDİZ DEVLET HASTANESİNE KAMELYA YARDIMI
Hisarcık'ta hububat rekoltesi yükseldi
YEREL

HİSARCIK'TA HUBUBAT REKOLTESİ YÜKSELDİ
Gediz'e hayran kaldılar
YEREL

GEDİZ'E HAYRAN KALDILAR
Hisarcık'ta damada çamaşır yıkama eziyeti
YEREL

HİSARCIK'TA DAMADA ÇAMAŞIR YIKAMA EZİYETİ
145 yıldır devam eden asker uğurlama geleneği
YEREL

145 YILDIR DEVAM EDEN ASKER UĞURLAMA GELENEĞİ
Dumlupınar Belediyesine yeni itfaiye aracı
YEREL

DUMLUPINAR BELEDİYESİNE YENİ İTFAİYE ARACI
Şaphane efesi İslamoğlu adına dernek kurdular
YEREL

ŞAPHANE EFESİ İSLAMOĞLU ADINA DERNEK KURDULAR
Simav'da elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL

SİMAV'DA ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR
Hisarcık'ta köy yollarına sıcak asfalt
YEREL

HİSARCIK'TA KÖY YOLLARINA SICAK ASFALT