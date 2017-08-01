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Yorgunluğa iyi gelen besinler

01 Ağustos 2017 Salı, 11:20
Yorgunluğa iyi gelen besinler
Yorgunluğa iyi gelen besinler

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yulaf, kabuklu kuruyemişler, nar suyu, fasulye ve mercimeğin yorgunlukla savaşan enerji deposu besinler olarak ön plana çıktığını söyledi.
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yorgunlukla savaşan enerji deposu besinleri ve özelliklerini şöyle sıraladı;
"Yulaf, kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Aynı zamanda enerji seviyesini yükselten B vitaminleri içerir. Magnezyum, yediğimiz gıdaları enerjiye çevirmek konusunda temel bir görev üstlenir. Beslenmenizde kalsiyum eksikliği, kendinizi enerjisiz hissetmenize sebep olabilir. Yulafın aynı zamanda glisemik indeksi düşüktür. Bu nedenle bedeninize sabit miktarda enerji sağlar. Sağlıklı bir kahvaltı ya da atıştırmalık olarak müsli, yulaf lapası ya da yulaflı kurabiyeleri deneyin.
Kabuklu kuruyemişler
İyi yağların yanında, protein, vitamin ve minerallerle dolu olan sert kabuklu yemişler, enerjiniz azaldığında tüketebileceğiniz ideal atıştırmalıklardır. Badem, enerji artıran mineraller olan magnezyum ve kalsiyum içerir. Ceviz, potasyum, çinko ve enerji verici demir açısından zengindir.Yer fıstığı, B6 vitamininin iyi bir kaynağıdır. B6 vitamini, gıdaların içindeki protein ile karbonhidratları, bedenin kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur. Hangisini seçerseniz seçin, aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü sert kabuklu yemişler yüksek miktarda yağ ve kalori içerir. Küçük bir avuç ya da iki yemek kaşığı ideal bir posiyondur.
Nar suyu
Kolesterolü, şekeri dengeler, ishali keser, bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini deposudur, bu sebeple kış mevsiminde bolca tüketmekte yarar vardır.Yaz aylarında serin meyve suyu veya ferahlatıcı bir kokteyl olarak karşımıza çıkan nar, Sağlık açısından da özellikle kış mevsimin bol bol tüketilmesi gereken bir meyvedir.Çünkü insan sağlığı için olan yararlarını saymakla bitmiyor. Adeta bir ilaç', hatta Antibiyotik olan nar, özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bir çok hastalıktan koruyor. İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri de dengeliyor.Nar kalp sağlığını koruduğu gibi, Kanser hücrelerinin de gelişmelerini engelliyorNar, özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini kuvvetlendiriyor. Narın, ACE' denilen enzimi engelleyerek tansiyon düşürücü etkisinin de olduğu ortaya konmuştur. 1 bardak nar suyunun, 2 kadeh kırmızı şaraba, 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde içerdiği görülmüştür. Bu bağlamda, günlük bir bardak nar suyu tüketmenin koruyucu etkisinin olduğu söylenebilir.
Fasulye ve mercimek
Enerjiyi yavaş bir şekilde açığa çıkarır. Yüksek miktarda lif içerir. Bu nedenle daha istikrarlı bir şekilde enerji verir. Barbunya, mercimek ve fırında pişirilen kuru fasulye, enerji seviyelerini sabit tutmak için gerekli olan demirden yüksek miktarda içerir. Fasulye ve mercimek yemeklerden çorbalara ve salatalara kadar çok çeşitli yemekler içinde kullanılabilen ve tokluk sağlayan malzemelerdir.
(AA-AA-Y)

01.08.2017 11:22:20 TSI
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