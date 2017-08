YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Amatör lig kulübüne eski futbolcusundan büyük destek

Amatör lig kulübüne eski futbolcusundan büyük destek

- Eski futbolcusu Bartınspor'un sezonluk kombinesine 2 bin 400 TL verdi



(Fotoğraflı)



BARTIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bartınspor'un sosyal medya üzerinden düzenlediği açık arttırmaya giren eski futbolcusu Enes Eser, kombine bileti 2 bin 400 TL'ye satın alarak eski takımına destek oldu.

Bartınspor'un 2017-2018 sezonunda Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmalar için geçerli olacak olan protokol kombine kartlarından '74 seri numaralı kart' sosyal medya üzerinden açık arttırmaya çıkarıldı. Kulübün Basın Sözcüsü Mustafa Ahmet Oktay'ın sosyal medya hesabından başlattığı açık arttırma, 27 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de sona erdi. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve Bartınspor sevdaların büyük ilgi gösterdiği açık arttırmaya 22 kişi katıldı. Açık artırmada en yüksek teklifi veren isim Enes Eser oldu. Eski futbolculardan Enes Eser, 74 numaralı protokol kombine kart için 2 bin 400 TL vererek kartın sahibi oldu.

Bartınspor Yönetimi, açık artırmaya çıkarılan 74 numaralı protokol kombine kartın sahibi olan Enes Eser'e teşekkür etmek amacıyla tören düzenledi. Düzenlenen törene; Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, yönetimden Mustafa Ahmet Oktay, Yasemin Dora Kurtkaya, Yüksel Özkan ve Murat Kalafat katıldı. Törende Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, Enes Eser'e teşekkür ederek kulübün forması, atkısı ve saati hediye edildi.

Kombine kartı alarak ekmek yediği kulübe destek olduğunu söyleyen Enes Eser; "1996 yılında futbola Bartınspor'da başladım. Profesyonel lisansım bu yıllarda çıktı. Bu kulübe katkı vermek istiyorum. Çünkü ben ismimi burada duyurdum. Ben her şeyimi futbol sayesinde yaptım. Küçük de olsa katkı sağlamak istedim. Böyle kulübü seven insanlar olduğu sürece destek de gelecektir. Bizler hem maddi hem de fikren destek olamaya devam edeceğiz. İlime değer veriyorum. Ekmeğini yediğim spor kulübüne değer veriyorum. Gücümüz yettiğince destek olmaya çalışacağız. Bu ilin üzerindeki ölü toprağı kaldırmaya ihtiyacı var" dedi.

Eser'e teşekkür eden kulüp basın sözcüsü Mustafa Ahmet Oktay ise, "Kombine kartlarımızı açık artırmaya çıkarmamızın amacı bütün kendi bu işin içine dahil etmekti. Her kesimden bütün vatandaşlarımızın Bartınsporumuza destek olmasını bekliyoruz. 74 numaralı kombine kartımızın değeri hiçbir zaman ölçülmez. Ama açık arttırmaya çıkarmış olduğumuz 74 numaralı kombine kartımıza eski futbolculardan Enes Bey talip oldu ve açık arttırmada en yüksek teklifi vererek Bartınspor'a destek oldu. Aynı zamanda Enes beyle Bartınspor için daha iyi neler yapabiliriz noktasında istişarelerimizde başladı. Bu anlamada da kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(GY-Y)



01.08.2017 11:23:40 TSI

NNNN