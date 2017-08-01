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Altepe: "İstanbul Caddesi Bursa'nın prestiji olacak"



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, raylı sistem ve güzelleştirme çalışmaları devam eden İstanbul Caddesi'nin Bursa'nın en prestijli bölgesi olacağını söyledi.

Başkan Altepe, İstanbul Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (İSSİAD) yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ankara Yolu'ndaki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede, İstanbul Caddesi'nde yapılan düzenlemeler gündeme geldi. Recep Altepe, caddedeki çalışmaların önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacağını ifade etti. Cadde estetiğine uygun raylı sistem yatırımlarıyla bölgenin hızla değiştiğini, yeni inşaatları buna uygun şekilde yönlendirdiklerini vurgulayan Başkan Recep Altepe, "Çünkü İstanbul Caddesi bizim en önemli arterimizdir. Bursa'nın en önemli girişidir. Bu nedenle, yatırımları oldukça hassas şekilde sürdürüyoruz. Özel inşaatları da caddenin yeni siluetine uygun şekilde yönlendiriyoruz. Metro istasyonlarıyla entegre, 9 adet üst geçidi birbirinden farklı mimaride ilk kez burada hizmete alıyoruz. Şimdiden montajlar başladı, inşallah kısa süre sonra her şey belirmiş, ortaya çıkmış olacak. İnşallah önümüzdeki yaz aylarından itibaren caddeyi yenilenmiş haliyle kullanmış olacağız" dedi.

Ziyarette İstanbul Caddesi emsal uygulamaları da gündeme geldi. Emsal artışı konusunda tavsiyelere açık olduklarını ifade eden Başkan Altepe, en önemli şeyin Bursa'ya kalite katacak çalışmaların ortaya konması olduğunu söyledi. İstanbul Caddesi'nin hızla devam eden dönüşüm çalışmaları sebebiyle ciddi yatırımlar alacağına inandıklarını kaydeden Başkan Altepe, "Hastane, otel ve iş merkezleri buraya gelmeli. Prestij binaların bölgeye ve Bursa'ya ayrı bir değer katacağı inancındayım. Güçlü bir şehrin güçlü ve güzel bir girişinin olmasını arzuluyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



01.08.2017 11:23:41 TSI

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