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AESOB'dan festival çarşısına geçmiş olsun ziyareti

01 Ağustos 2017 Salı, 11:22
AESOB'dan festival çarşısına geçmiş olsun ziyareti
AESOB'dan festival çarşısına geçmiş olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Vali Vekili Hüseyin Ece ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 150 iş yerinin Pazar günü çıkan yangında kullanılmaz hale geldiği Festival Çarşısını ziyaret etti.
Antalya'da 'Aspendos Bulvarı'nda bulunan Festival Çarşısı'nda Pazar günü çıkan yangın sonrası Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Festival Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Muzaffer Canoğlu ve oda başkanları ile birlikte çarşı esnafını ziyaret etti. Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki bir dükkânda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında toplam 540 iş yerin bulunan Festival Çarşısı'nda 116 iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini belirten Dere, "Yangının olduğu gün Konya'daydım ve ilk saatte haberini alarak Antalya'ya hemen geldim. Türkiye'nin dört bir yanından birlik başkanlarımız ve bürokratlarımız geçmiş olsun dilemek için arıyorlar. Çok şükür yangın sonrası can kaybı yok fakat 116 iş yerinin kullanılmaz hale gelmesi söz konusu. AESOB olarak tüm esnafımızın yanında ve onların destekçisiyiz. Bugün Sayın Vali Yardımcımız ile birlikte yapmış olduğumuz ziyarette esnaflarımızı dinledik. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. En yakın zamanda bu hasarın giderileceğine inancım sonsuzdur" şeklinde konuştu.
Vali Vekili Hüseyin Ece de yangının çıktığı alanı inceleyerek, "Valilik olarak elimizden gelen her şey yapacağız. Neyse ki yanan dükkânların hemen hemen hepsi boştu. Bir iki dükkân depo olarak kullanılıyordu. Can kaybı olmaması sevindirici" diyerek tüm esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
(SÇ-SÇ-Y)

01.08.2017 11:23:54 TSI
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