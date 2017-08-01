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İl Genel Meclisinde kadınların statüsü konuşuldu

01 Ağustos 2017 Salı, 11:27
İl Genel Meclisinde kadınların statüsü konuşuldu
İl Genel Meclisinde kadınların statüsü konuşuldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclisinin Ağustos ayı ilk toplantısında Türkiye'de kadın haklarının gelişimi, tarihçesi ve statüsü konuşuldu.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlık ettiği Ağustos ayı ilk oturumunda gündemdeki maddeler görüşüldü. Kadın Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan, Türkiye'de kadın haklarının gelişimi, tarihçesi ve statüsünün Adıyaman'da ki yansımaları ile ilgili rapor okundu.
Komisyon Başkanı Mehmet Çalışkan tarafından okunan raporda kadın haklarının tarihsel gelişimi ele alınarak, dünyada ve Türkiye'de ki kadın haklarının gelişimi ve bunların Adıyaman'a yansımaları aktarıldı.
Mehmet Çalışkan, "İlk dönemler Adıyaman'da kadınlar ev işlerinde ve kocasının yanında çalışmaktaydı. Ancak yasaların çıkması ve eğitim oranının artmasıyla kızların eğitim oranında ciddi manada artış görülmüştür. Kızların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları ciddi manada eğitim ile sağlanmıştır. Okullaşma oranının artması ve eğitime ulaşımın kolaylaşması kızlar ile erkeklerin eğitim eşitleme seviyesine getirilmiştir. Kadınların toplumda büyük oranda söz sahibi olmasını sağlamıştır" dedi.
Komisyon raporunun ardından Başkan Mehmet Can Erdoğan, raporu hazırlayan komisyon üyelerine teşekkür etti.
(AHM)

01.08.2017 11:30:01 TSI
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