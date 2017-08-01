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Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

01 Ağustos 2017 Salı, 11:28
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
- Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri 'Çocuklar için trafik eğitimi' projesi kapsamında, kış sezonunda okullarda verdiği eğitimi yaz sezonunda da Kur'an kurslarında veriyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı ile Polis Eşleri Derneğinin işbirliğiyle 3-17 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik, 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi' çalışmalarını sürdürüyor.
Proje kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılı bitimine kadar, Muğla'da 9 bin 100 öğrenciye trafik eğitimi verilirken, trafik eğitimleri kapsamında proje eğitimleri yaz tatili dönemi içerisinde, Kur'an Kurslarında ve Yaz Okullarında da devam ediyor.
Menteşe İlçe Müftülüğünce yapılan ortaklaşa çalışmalar neticesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Cami ve Kur'an kurslarında, 17 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında eğitim planlanırken, bugüne kadar 7 okulda 295 kurs gören öğrenciye trafik eğitimi verildi. 15 Ağustos 2017 tarihine kadar 24 cami ve Kur'an kursunda Binin üzerinde öğrenciye trafik eğitiminin verilmesi hedefleniyor.
(BT)

01.08.2017 11:30:37 TSI
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