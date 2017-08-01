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Başkan Ataç, akülü aracını Doğan'a teslim etti

01 Ağustos 2017 Salı, 11:32
Başkan Ataç, akülü aracını Doğan'a teslim etti
Başkan Ataç, akülü aracını Doğan'a teslim etti
- Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu da olan Doğan Pekferlioğlu'nun akülü tekerlekli sandalyesi geçirdiği bir kaza neticesinde kullanılmaz hale gelmişti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bedensel yetersizliği bulunan Doğan Pekferlioğlu'na (29) akülü tekerlekli sandalyesini teslim ederek sevincine ortak oldu.
Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Doğan Pekferlioğlu'nun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza neticesinde akülü tekerlekli sandalyesi kullanılmaz hale gelmişti. Akülü sandalyesi olmadan gündelik yaşamına devam etmekte oldukça zorlanan Pekferlioğlu'na, Tepebaşı Belediyesi'ne bir hayırseverin hibe ettiği akülü aracı Başkan Ataç tarafından teslim edildi.
Aynı zamanda Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu da olan Doğan Pekfergeçirdiği bir kaza neticesinde akülü tekerlekli sandalyesi kullanılmaz hale gelmişti. lioğlu, akülü aracının kendisinin eli ayağı gibi olduğunu belirterek, "Şu an çok mutluyum. Akülü aracım elim, ayağım. Bu olmadan hiçbir yere çıkamıyorum. O yüzden Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. En büyük isteğim buydu. Kaza geçirdim, akülü aracımı kaybettim. Yeni aracıma kavuştum, çok mutluyum" diyerek sevincini dile getirdi.
Başkan Ataç ise, araç tesliminin ardından yaptığı değerlendirmede, "Doğan, Yeşiltepe Mahallemizde ikamet ediyor. Doğan'a daha öne de akülü sandalye vermiştik ama bir kaza atlattı ve aracı kullanılmaz hale geldi. Kendisine yeni bir araç hediye ediyoruz. Çünkü Doğan spor yapıyor, basketbol oynuyor ve o yüzden altındaki aracın iyi olması gerekiyor. Güle güle kullansın. Doğan'ı sürekli takip ediyoruz. Mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni akülü sandalyesini teslim aldıktan sonra kısa bir test sürüşü de yapan Doğan Pekferlioğlu ve ailesi, Başkan Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.
(İHA-Y)

01.08.2017 11:34:36 TSI
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