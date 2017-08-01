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Özalp ilçesinin sorunları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıyla ilçenin sorunları masaya yatırıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun toplantı salonunda yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve kurum amirleri ile ilçe esnafı katıldı. Toplantıda sorunları dinleyen Başkan Vekili Vardar, ilgili kurum amirlerinden sorunların nereden kaynaklandığını ve nasıl çözüleceği konusunda bilgi aldı. En kısa zamanda sorunların çözülmesi için talimat veren Vardar, yapılan toplantıda ilçenin en büyük sorunları arasında elektrik ve su sorunlarının yer aldığını ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

(MSA-Y)



01.08.2017 11:35:35 TSI

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