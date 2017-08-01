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İlk sergisini memleketinde açtı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Abant İzzet Baysal Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Samet Öztürk, ilk kişisel sergisini memleketi Düzce'de açtı.

Bu yıl Abant İzzet Baysal Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Samet Öztürk, ilk sergisini memleketi Düzce'de açarken, Düzceli sanatseverler sergi açılışında kendisini yalnız bırakmadı, sergi büyük ilgi gördü. Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi salonunda açılışı yapılan sergi ile ilgili bilgi veren Samet Öztürk, bizzat yaşadığı olaylardan yola çıkarak toplum tarafından dışlanmış insanları konu aldığını söyledi.

Öztürk, "26 tane eser var sergide. Empresyonizm dışa vurum çalışıyorum. Toplum tarafından dış görünüşüyle dışlanmış insanlar var ve bunu yaşayan insanları bizzat gördüm. Daha çok arkadaşlarımın üzerinden figürlerime çalışıyorum. Serginin devamı gelecek. Bildiğiniz tuvalle kavga ediyorum. İçimden gelen renkleri içimden geldiği gibi kullanıyorum. Esinlendiğim sanatçılar var. 5 tane eserim İngiltere'de sergilendi" dedi.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 11:35:58 TSI

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