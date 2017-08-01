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Katlı pazaryeri tamamlanıyor

01 Ağustos 2017 Salı, 11:36
Katlı pazaryeri tamamlanıyor
Katlı pazaryeri tamamlanıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden katlı pazar yeri inşaatında incelemelerde bulundu.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Cumhuriyet Mahallesinde 5 bin 182 metrekare alan üzerinde yapılan kapalı pazar yeri inşaatının, hem esnaf hem de vatandaş açısından pazar yeri ihtiyacının karşılanmasında önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi. Katlı pazar yerinin en kısa zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Keleş, "Düzce Belediyesinin Cumhuriyet mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerini inceledik. Burası aslında sadece kapalı pazar yeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezine dönüşüyor. Birinci kat giriş açık pazar yeri şeklinde olacak. Belki haftanın her günü belki belli günlerde sebze, meyve ve kuru bakliyat pazarı olacak. İkinci katta da sinema, konferans salonları aile yaşam merkezi, çocuklar için oyun ve eğlence alanları bulunuyor. Üçüncü kat ise teras var. Burada kafe restoran, yeme-içme alanları bulunacak. Dolayısıyla modern bir şekilde tasarlanan bina hem pazar yeri olacak hem de vatandaşların sosyal yaşam alanı olacak" dedi.
Başkan Mehmet Keleş binanın tamamlanmasından sonra çevre düzenlemelerinin yapılacağını da sözlerine ekledi.
(TT-GY-Y)

01.08.2017 11:38:34 TSI
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