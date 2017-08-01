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Sevgi Bohçası kalpleri ısıtmaya devam ediyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları üyeleri, içinde bebeğin ve annenin tüm ihtiyaçları bulunan 'Sevgi Bohçalarını' ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor.

Şube Başkanı Yüksel Girgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlığa her alanda sevgi dağıtan Türk Kızılayı, bebekleri ve annelerimizi de unutmuyor. Yıl boyunca sevgi bohçaları dağıtılmaya devam ediyor. Kadın Kolları Başkanım Nurhan Arı ve tüm gönüllülerimizi, dur durak bilmeden, iyilik yolunda yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA-MET-Y)



01.08.2017 11:39:08 TSI

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