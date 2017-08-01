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Bismil Belediyesi toplu sünnet şöleni kayıtlar başladı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince düzenlenecek toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Bismil Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni organizasyonu, sünnet çağına gelmiş ancak çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için gerçekleştirilecek. Çocukların en sağlıklı ve modern koşullarda sünnet olmaları için hazırlanan Sünnet Şöleninde çocuklara, pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taç ve asadan oluşan sünnet kıyafetleri de belediye tarafından hediye edilecek. Çocuklara eğlenceli bir hatıra bırakmak isteyen Bismil Belediyesinin düzenlediği Sünnet Şölenine katılmak isteyenler Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne, ikametgah belgesi ve sünnet olacak çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi ile müracaat edebilecek.

(İHA-MP-Y)



01.08.2017 11:39:28 TSI

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