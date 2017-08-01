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Eskişehirli şair ve ozanlardan doğada şiir ve türkülü terapi

01 Ağustos 2017 Salı, 11:39
Eskişehirli şair ve ozanlardan doğada şiir ve türkülü terapi
Eskişehirli şair ve ozanlardan doğada şiir ve türkülü terapi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğine (EŞYODER) üye şair ve ozanlar, Sarısungur Mahallesindeki belediye göleti yakınındaki Şair Kadir Kaya'ya ait mesire yerinde, "Şiir ve Türkü" ile terapi şöleni düzenlediler.
EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şair ve ozanlarımızla, doğa ve tabiatla iç içe kalmak, tabiat ve doğayı seyretmek için mesire yerine gittik. Şairlerimiz doğa ve tabiattan etkilenerek şiirler yazdılar ve bu yazdıkları şiirleri sıra ile okudular. Ozanlarımızdan Arif Çayır, doğa ve tabiattan etkilenerek türküler besteledi ve türküleri sazı eşliğinde söyledi. Tabiat ve doğayı seyretmek ve seyrederek şiir okumak ve türkü söylemek şair ve ozanlarımızı dinlendirdi, şair ve ozanlarımıza terapi oldu ve bizlere mutluluklar getirdi. Tabiat ve doğa ile canlandık" ifadelerini kullandı.
(İHA-Y)

01.08.2017 11:40:51 TSI
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