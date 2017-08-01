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Büyükşehir'den arsa ihalesi

01 Ağustos 2017 Salı, 11:40
Büyükşehir'den arsa ihalesi

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi 12 ayrı konut ve ticaret alanı arsasını ihale ile satışa sunacak. İhale, 23 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi, arsa ihalesine çıkıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan 7 adet konut+ticaret alanı arsası ve 5 adet konut alanı arsası ihale ile satışa sunulacak. 12 adet arsa için Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale 23 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili ihale şartnamesi Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. 2 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen muhammen bedellerle satışa sunulacak olan ihaleye katılmak isteyenlerin, başvurularını en geç 23 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'e kadar yapmaları gerekiyor.
(SK)

01.08.2017 11:41:59 TSI
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