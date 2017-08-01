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Bismil'de çöp konteynırları ilaçlanıyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pis koku ve haşerelere karşı ilçede bulunan çöp konteynırları ilaçlı köpükleme sistemi ile dezenfekte etmeye devam ediyor.

Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in talimatıyla çevre duyarlılığına yönelik bir adım daha atılarak çöp konteynırlarının çevreye yaydığı kötü kokuyu engellemek ve kara sineklerle mücadele etmek amacıyla yerinde hijyen çalışmaları başlattı. Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve civar mahallelerde düzenli olarak topladığı çöplerin çevreye yaydığı kötü kokuyu engellemek ve sinekle mücadele etmek amacıyla müdürlük bünyesindeki sulama kamyonuna yerleştirilen kompresörleri çöp konteynırları doğal ilaç karışımlı köpükle dezenfekte edilerek karasineklerle mücadele için ilaçlama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalarda merkez mahallerleler de başlanarak program dahilinde ilçe sınırları içerisinde ki konteynırların dezenfekte çalışmaları planlı olarak sürdürüleceğini öğrenildi.

"Çalışmalar devam edecek"

Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "Belediye olarak çevreye her zaman önem veriyoruz. Halk sağlığını korumak amacıyla tüm çöp konteynırları tek tek ilaçlandı. Ayrıca çevreye atılan başı boş atıklar temizlendi. Ekiplerimiz kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız halkımıza hijyenik ortam sağlamak. Sokak ve çöp konteynırlarının kokmasını önlemek, vatandaşlarımızın daha temiz çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla temizlik ekiplerimiz konteynerleri hem yıkadı hem de ilaçladı" dedi.

(İHA-MP-Y)



01.08.2017 11:42:14 TSI

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