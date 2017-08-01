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Başkan Büyükkılıç Atık Toplama Tesisinde incelemede bulundu



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi İnecik Mevkisindeki Tesis içersine yapımı devam eden yarı otomatik ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisilerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır devam eden ayrıştırılmış atıkların geri toplanması çalışmasının başarı ile devam ettirildiği hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Geri dönüşüm ile atıkların geri toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda da 15 yıldır başarılı ve örnek uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Melikgazi Belediyesi olarak İnecik tesisleri içersine yapımı devam eden Yarı Otomatik Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma tesisimiz ile daha geniş bir çalışma yapacağız. Günlük tek vardiyada 50 ton kapasiteye yeni tesisimizde otomatik poşet açıcı, büyük ebat kartonların ayrıştırılması, ön ayrıştırmada, poşetlerin ayrıştırılması ve üç boyutlu ile iki boyutlu ambalajların ayrıştırılması gibi otomatik makine sistemi kuruyoruz. Evsel atık ayrıştırılması, metal ambalajların otomatik ayrıştırılması ve sonuçta ürünlerin prese otomatik yükleme yapılması için balya baskı makinesi monte edilmektedir" dedi.

Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, İnecik Mevkisindeki Tesislerin içersine yapımı devam eden yarı otomatik ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisleri ile hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı ve destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

(SK)



01.08.2017 11:46:51 TSI

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