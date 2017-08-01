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10 bin 420 bebeğe 'hoş geldin' paketi dağıtıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 11:47
10 bin 420 bebeğe 'hoş geldin' paketi dağıtıldı
10 bin 420 bebeğe 'hoş geldin' paketi dağıtıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla mart ayında başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi"nden temmuz ayının sonuna kadar 10 bin 420 kişi faydalandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında 2 Mart'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor. Toplam 2 milyon 714 bin ihale bedeliyle başlatılan proje ile hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde oluşturulan büroda ekipler, temmuz ayı sonuna kadar yeni doğum yapan 10 bin 420 kadına ulaşarak "Hoş Geldin Bebek" paketi dağıttı. Haftanın 7 günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmalarını 1 sosyolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 teknik eleman ile sürdüren ekipler, hastanede doğum yapan kadınları otomasyon sistemiyle takip edip içinde "pijama, bebek zıbını, bebe şampuanı, bebek bezi, ateş ölçer, bebe sabunu, emzik ve ıslak mendil"in bulunduğu yeni doğan setini ulaştırıyor. Hediye paketleriyle birlikte doğum yapan annelere, Başkan Atilla'nın kaleme aldığı tebrik mektupları da veriliyor.
Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Diyarbakır'da doğacak 25 bin bebeğe hediye seti verilecek. İhtiyaç olması halinde 25 bin hediye setine ilave olarak hediye setlerinin verilmesine devam edilecek.
(İHA-MP-Y)

01.08.2017 11:49:56 TSI
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