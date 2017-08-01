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Çilingirler bazen hayat kurtarıyor, bazen de hırsızlığı önlüyor

01 Ağustos 2017 Salı, 11:48
Çilingirler bazen hayat kurtarıyor, bazen de hırsızlığı önlüyor
Çilingirler bazen hayat kurtarıyor, bazen de hırsızlığı önlüyor
- Günün her saatinde çalışan çilingirler hayati bir mesleğe sahip
- Eskişehir'de uzun yıllardır çilingirlik yapan Soner Altın;
- "Yeri geldiğinde bizi aldatarak ev soymaya kalkan hırsızları polise teslim ediyoruz, yeri geldiğinde erken hareket edip kilitli kapıları açarak intihara teşebbüs eden vatandaşlarımızı kurtarıyoruz"
- "Ne kadar kritik bir mesleğe sahip olduğumuzu bilerek hareket etmeye gayret gösteriyoruz"

(Fotoğraflı)

Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - İnsanların çoğu zaman işinin düşmediği ancak yeri geldiğinde de dört gözle aradığı çilingirler, yeri geldiğinde kendilerini kandırarak ev soymaya kalkan hırsızları polise teslim ediyor yeri geldiğinde de polisle birlikte hareket ederek intihar vakalarını önlüyor.
Mesleklerinin getirdiği bir zorunluluk olarak günde 24 saat çalışan çilingirler, toplum arasında düşünülenden çok daha önemli bir role sahip. Kendilerini kandırarak ev soymaya çalışan hırsızlarla mücadele eden çilingirler bazen de polisle hareket ederek, kapalı mekanlardaki intihar vakalarında kilit rol oynuyor.

Kilitli kapıları açarak intihara teşebbüs eden vatandaşlarımızı kurtarıyoruz
Eskişehir'de uzun yıllardır çilingirlik yapan Soner Altın, ne kadar hayati bir mesleğe sahip olduklarının bilincinde olduklarını belirterek, sorumluluk bilinci ile görevlerini yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Vatandaşlar tarafından 24 saat telefonla aranabildiklerini aktaran Altın, "Mesleğimizin bir gereği olarak her an telefonumuz açık ve her an iş başı yapabiliyoruz. Çilingirlerin o yüzden kendine özel günlük bir plan yapması söz konusu olmuyor. Ancak biz bu işi severek yapıyoruz. Toplum içinde önemli bir misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Yeri geldiğinde bizi aldatarak ev soymaya kalkan hırsızları polise teslim ediyoruz, yeri geldiğinde erken hareket edip kilitli kapıları açarak intihara teşebbüs eden vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Tabi bu da bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Kapı kilidi açtırmak isteyen müşterileri iyice inceleniyoruz
Bir evin kilidini açmak için gelen müşteriler ile öncelikle muhabbet ederek karşı tarafın niyetini anlamaya çalıştıklarını ifade eden Soner Altın, hırsızlık vakalarına karşı aldıkları tedbirleri şöyle anlattı:
"Öncelikle bize kapı açtırmak amacıyla gelen müşterimizle muhabbet ediyoruz. Tabii bizler de yılların getirdiği bir tecrübeye sahibiz. Sohbet esnasında zaten niyetini anlıyoruz. Anahtarları kapının arkasında bırakıp bırakmadığını soruyoruz. Eğer alınan cevaplar bizi tam anlamıyla tatmin etmiyorsa bu kez müşterimizin karşı komşuları ile görüşerek işi garantiye almaya çalışıyoruz. Bizim için öncelik emniyettir. Ne kadar kritik bir mesleğe sahip olduğumuzu bilerek hareket etmeye gayret gösteriyoruz."
(MUR-Y)

01.08.2017 11:51:03 TSI
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