Şehitkamil'de dev adamlar ve potanın sultanları yeni sezona hazırlanıyor

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde potanın dev adamları ve sultanları, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına atletizm antrenmanlarıyla start verdi. Yeni sezonda altyapılarda farklı kategorilerde yoğun mesai yapacak olan yeşil-siyahlı basketbolcular, başarı geleneğini parkeye yansıtacakları iyi oyunla sürdürmeyi hedefliyor.

Basketbol branşı altyapısında uzun yıllardır elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde yeni sezon hazırlıkları atletizm antrenmanlarıyla başladı. Sıcak havaya rağmen çalışmaları keyifle sürdüren yeşil-siyahlı dev adamlar ve potanın sultanları, geçmiş yıllarda olduğu gibi doğru oyun felsefesiyle sezon boyunca tribünleri dolduracak basketbol severlere seyir zevki yüksek bir oyun izletmeyi amaçlıyor. Pilot okul projeleriyle bu güne kadar Gaziantep ve Türk basketboluna yüzlerce lisanslı sporcu kazandıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, potada paydaş kurumlar ve okullarla yürüttüğü başarılı sportif çalışmaları 2017-2018 sezonunda da sürdürecek.

"Teknik ve kuralları en doğru şekilde anlatmalıyız"

Potada kısa bir süre sonra start alacak olan 2017-2018 sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Branşı Baş Antrenörü ve GAÜN BESYO Basketbol Branşı Öğretim Görevlisi Bülent Erdoğan, basketbol branşının tekniğini ve kurallarını basketbol branşına gönül veren çocuk ve genç yaştaki sporculara en doğru şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti. Tecrübeli Antrenör Erdoğan, "İlimizde yerel ligler kısa bir süre sonra başlayacak. Yeni sezon öncesinde sporcularımızı yeni sezona en doğru şekilde hazırlamak adına teknik kadromuzda görev yapan genç antrenör arkadaşlarımızla sezonluk planlamamızı yaptık. Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığımız süreç ilerleyen günlerde teknik ve taktik çalışmalarla devam edecek. Her alanda olduğu gibi başarıya giden yol disiplinli ve düzenli bir çalışmadan geçiyor. Kısa vadeli başarılar, şampiyonluklar gelip geçiyor. Oyunun doğrularını, kurallarını en doğru şekilde sporcularımıza aşılayabilmek her zaman olduğu gibi en önemli hedefimiz. Yanlış bilgiler, çirkin görüntüler, kötü bir oyunla gelen şampiyonluklar lezzet vermiyor. Bunun yerine akademik kriterler çerçevesinde topluma faydalı, sosyal duyarlılığı olan sporcular yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Gerek Kulüp Başkanlığımızın gerek her anlamda bizlere geniş imkanlar sunan Şehitkamil Belediyemizin bizden beklentileri bu doğrultuda. Tüm bu doğruları yerine getirdikten sonra elbette geçmiş yıllarda olduğu gibi sportif başarıyı da arzuluyoruz. Yeni sezonda tüm kulüplerimizin idareci, antrenör ve sporcularına, il temsilciliğimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Parke üzerinde olmak motive ediyor"

Şehitkamilli sporcular, basketbol oynamanın sosyal hayatta kendilerini birçok farklı konuda olumlu yönde motive ettiğini belirterek, uzun yıllar parke üzerinde zaman geçirmek istediklerini ifade etti. Potanın dev adamları ve sultanları, yorucu geçen çalışmalar sonrasında yaptıkları açıklamalarda basketbol oynamayı çok sevdiklerini, basketbol branşının ortaya koyduğu disiplinle sosyal hayatta birçok farklı konuda olumlu yönde motive olduklarını kaydetti. Antrenörlerinin tavsiyelerine kulak verdiklerini, onların tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını dile getiren sporcular, spor yapmanın kendilerini çok avantajlı kıldığını ifade etti.

01.08.2017 11:53:21 TSI

