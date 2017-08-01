ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çukurova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

01 Ağustos 2017 Salı, 11:52
Çukurova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Çukurova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda paketi dağıttı.
Zor durumdaki vatandaşların gıda, giyim, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Başkan Çukurova'yı Dinliyor ekibinin saha çalışmalarında tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda kolileri dağıtıldı.
İçerisinde toz şeker, pirinç, sıvı yağ, fasulye, makarna, zeytin, bulgur, reçel, mercimek, salça gibi paketlerin bulunduğu ve sağlıklı ürünlerin tercih edildiği gıda kolileri kalabalık bir ekip tarafından araçlar eşliğinde ve aynı anda farklı mahallelerde dağıtılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 100. Yıl, Belediye Evleri, Kurttepe, Yurt, Kabasakal, Karahan ve Esentepe mahallelerinde dağıtılan gıda kolileri ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etti.
Çukurova Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, "Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı kartlı sistemle gıda, giyim ve ev eşyası yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Çukurova'da çok zor durumda olanları tespit ettik ve onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemize müracaat eden ailelerin evlerinde inceleme yaparak ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra personelimiz söz konusu ailelere yardım paketlerimizi evlerine kadar ulaştırıyor. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
(ELF-Y)

01.08.2017 11:54:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'da &quot;Suça Sürüklenen Çocuk&quot; çalıştayı
YEREL

ADANA'DA "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" ÇALIŞTAYI
Kaslarınızı 'klima etkisi'nden koruyun
YEREL

KASLARINIZI 'KLİMA ETKİSİ'NDEN KORUYUN
Çocuklara her hafta sonu robotik atölye
YEREL

ÇOCUKLARA HER HAFTA SONU ROBOTİK ATÖLYE
Tümer: &quot;Mısır, stratejik üründür, üretici perişan edilmemelidir&quot;
YEREL

TÜMER: "MISIR, STRATEJİK ÜRÜNDÜR, ÜRETİCİ PERİŞAN EDİLMEMELİDİR"
Turunçgil üreticisine Güney Afrika'da yetişen çeşitler tanıtıldı
YEREL

TURUNÇGİL ÜRETİCİSİNE GÜNEY AFRİKA'DA YETİŞEN ÇEŞİTLER TANITILDI
Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
&quot;Büyükşehir Yollarda&quot; Kozan'ın yaylalarını şenlendirdi
YEREL

"BÜYÜKŞEHİR YOLLARDA" KOZAN'IN YAYLALARINI ŞENLENDİRDİ
Yüreğir kültür evlerinde yaz kampı başlıyor
YEREL

YÜREĞİR KÜLTÜR EVLERİNDE YAZ KAMPI BAŞLIYOR
Vali Demirtaş, Kıdemli Albay Yalçın'a başarı diledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KIDEMLİ ALBAY YALÇIN'A BAŞARI DİLEDİ
Vali Demirtaş'tan Yüreğir'de inceleme gezisi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN YÜREĞİR'DE İNCELEME GEZİSİ
&quot;Güney Adana Projesi&quot; 66 mahalleye dokunacak
YEREL

"GÜNEY ADANA PROJESİ" 66 MAHALLEYE DOKUNACAK
Vali Demirtaş: &quot;Bölgenin kalkınmasını bir bütün olarak değerlendiriyoruz&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "BÖLGENİN KALKINMASINI BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
Adana'da 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL

ADANA'DA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM