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Çini İşlemeciliği ve Çinicilik Kursu sona erdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ve Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları Kapsamında açılan Çini İşlemeciliği ve Çinicilik kursu sona erdi.

Karaağıl Köyünde açılan ve 25 bayan kursiyerin katıldığı toplam 312 saat süreli Çini İşlemeciliği ve Çinicilik Kursunda eğitim gören kursiyerlere zaruri gider olarak İŞ-KUR Müdürlüğünce günlük 35 TL, ücret ödendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özdoğan ve bazı kurum idarecileri sona eren kursu ziyaret ettiler. Kursiyerlerin davetlilere çay, pasta ve kek ikram ettiği ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, gayretli çalışmalarından dolayı bayan kursiyerleri tebrik ederek, talep halinde bu tür kursları açmaya devam edeceklerini söyledi.(MA-EFE)



01.08.2017 11:55:54 TSI

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