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Silifke'de "İncir ve Yayla Fıstığı Festivali" hazırlıkları

01 Ağustos 2017 Salı, 11:55
Silifke'de "İncir ve Yayla Fıstığı Festivali" hazırlıkları
Silifke'de "İncir ve Yayla Fıstığı Festivali" hazırlıkları

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından Nuru Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan İncir ve Yayla Fıstığı Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. 20 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak festivalde, Ankaralı Ayşe Dinçer'in sahne alacağı belirtildi.
Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Nuru Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Nuru Mahallesi Muhtarlığı ve Silifke Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan İncir ve Yayla Fıstığı Festivali öncesi, mahalle merkezinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Turgut, vatandaşlara festival etkinlikleriyle ilgili bilgiler verdi.
Yörenin tanıtımını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festivalleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Turgut, "Nuru Mahallemiz gerçekten bulunduğu konum itibariyle cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Silifke Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz İncir ve Yayla Fıstığı Festivalimiz sayesinde, hem yöre insanlarımızı buluşturuyor, hem de yaşadığımız yayla mahallelerimizin tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz. Festival hazırlıklarımız şuan devam ediyor. 20 Ağustos Pazar günü yapmayı planladığımız festivalimizi daha coşkulu ve daha kapsamlı hale getirdik. Açılış konuşmalarıyla başlayan festivalimizde stand gezileri, yarışmalar, yemek ikramı, Halk Oyunları gösterileri, Belediyemiz Tiyatro Topluluğunun gösterileri ve yine belediyemiz Fasıl grubunun muhteşem konserleri yer alacak. Ayrıca bütün bu etkinliklerimizin hemen ardından yöre sakinlerimizin de yoğun talebi üzerine Ankaralı Ayşe Dinçer ses sanatçımızı halkımızla buluşturacağız. Umarım ki bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlara öncülük eder" dedi.
(MŞN-Y)

01.08.2017 11:57:08 TSI
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