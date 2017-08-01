YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Enez sahilinde engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapılıyor

Enez sahilinde engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Enez ilçesi Altınkum sahilinde belediye tarafından engelli vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı.

Enez Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla engelli vatandaşlar, sahildeki en ön kısımda yer alan yürüyüş yollarından denize kadar engelsiz ulaşabilecek. Çalışmanın ilk kısmını, 60 metre boyunca kumsala kadar uzanan engelsiz yolu kapsıyor. Bu yolda, Enez Belediye Başkanlığına ait Beton Santrali ve Beton Ürünleri Fabrikasında üretilen yeşil ve kırmızı kaldırım taşları ile bordür taşları kullanılıyor.

Yolun ikinci etabı ise kumsalın doğasına zarar vermemek için 40 metre boyunca ahşap malzemeden yapılacak. Bu yol ile engelli vatandaşlar denize kadar ulaşabilecek.

Yolun son etabında ise denize paralel 15-20 metre uzunluğunda engelli araçlarının park edilebileceği kısım inşa edilecek. Engelli vatandaşların araçlarını park ettiği noktadan suya inebilmeleri için motorlu bir aparat eklenmesi planlanıyor.

Engelsiz yolları Enez Belediye Başkanlığı ve Enez İlçe Kaymakamlığı işbirliği ile yapılıyor.

(AG-MK-Y)



01.08.2017 11:57:10 TSI

NNNN

