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İhsaniye Baraj inşası sürüyor

01 Ağustos 2017 Salı, 11:56
İhsaniye Baraj inşası sürüyor
İhsaniye Baraj inşası sürüyor

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve DSİ Genel Müdür Vekili Murat Acu Karamürsel'de yapımı devam eden İhsaniye Barajını yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımı devam eden Karamürsel İhsaniye Barajı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Baraj inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Baraj inşaatında ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, derivasyon kondüvisi kazı ve beton imalatları tamamlanırken. Suyun derivasyonu için memba batardosu imalat çalışmaları ise devam ediyor.
Barajın ihalesi gerçekleştirilerek, yapım için önemli bir adım geride bırakıldı. Karamürsel İhsaniye Barajı ile Karamürsel ve Gölcük ilçeleri ile sahil şeridi arasında kalan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerinin yıllık 25,44 milyon metreküp içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Ayrıca baraj ile Yalakdere havzasında akarsu vadileri etrafında yer alan sulanabilir nitelikteki tarım arazilerinin 20 bin 240 dekarlık kısmının sulanması hedefleniyor.
İhsaniye Barajı silindirle sıkıştırılmış Beton Baraj olarak yapılıyor. Barajın aktif depolama hacmi 8 milyon metre küp, içme suyuna verilecek yıllık su miktarı 13 milyon metreküp, sulama suyuna verilecek su miktarı 2,5 milyon metreküp, yüksekliği 69 m ve uzunluğu 203 m olacak.
Öte yandan İhsaniye Barajının projelendirmesini yapan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Kandıra, Derince ve İzmit ilçelerine bağlı toplam 259 köy ve mahallenin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Namazgah Barajını hayata geçirmişti. Ayrıca Gebze'de kapasitesi 5.1 milyon metreküp, yıllık verimi de 10 milyon metreküp olan Denizli Göleti'ni hizmete sokmuştu.
(MG-GY-Y)

01.08.2017 11:58:00 TSI
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