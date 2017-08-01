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Başkan Vekili Öztürk'ten mahalle ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bazı mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Belediye hizmetlerinin ilçe sınırlarındaki her noktaya ulaştırılması hedefiyle Baklatepe, Irgatlı ve Aktaş mahallerine yapılan ve belediyenin ilgili yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, vatandaşların sorun ve talepleri de dinlendi. Çözüm için bilgi alışverişinde de bulunan Öztürk, ilerleyen günlerde hizmetlere yönelik daha geniş katılımlı ve kapsamlı bir toplantı yapmayı planladığını kaydetti.

İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete alınan oyun parkında çocuklarla da buluşan Öztürk, onlarla neşeli anlar geçirdi. Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Öztürk, hizmetin yeri ve sınırı olmadığının bilinciyle hareket ederek, tüm imkanlarıyla vatandaşların sorunlarını çözmeye devam edeceklerini söyledi.

(MSA-Y)



01.08.2017 11:58:20 TSI

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