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Uygulama bahçesi ilk ürünlerini verdi



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile Durhasan Köyü'nde oluşturulan uygulama bahçesinin ilk ürünleri toplandı.

Yaklaşık 25 dönümlük alan üzerinde her tür sebze ve meyvenin ekili olduğu uygulama bahçesinde yetiştirilen ürünler toplanmaya başlandı. Bahçenin ilk ürünleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a ikram edildi. İçerisinde domates, biber, patlıcan ve salatalığın olduğu sepeti inceleyen Doğan, "Türkiye'de ilk defa Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kuran belediyeyiz. Bir yandan köylerimizin yaşam koşullarını iyileştirirken, diğer taraftan da köylülerimizi tarımla, hayvancılıkla, ziraat ile ilgili bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Köylerimizin gelişmiş ülkelerdeki köylerden aşağı kalmaması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.

Yeni gelen nesillerin bu uygulamayı sahiplenmesini gerektiğini belirten Başkan Doğan, "Ben de bir köylü çocuğuyum. Nerede olursak olalım, tarım olmadan, çiftçimiz olmadan, köylümüz olmadan yaşayamayız. Köyümüzün toprağından ne kadar fazla ürün çıkarırsak, ne kadar zengin olur ekonomik gücü elde edersek o kadar, hem daha güçlü bir ülke, hem de daha sağlıklı bir nesil oluruz. Biz, artık köyden şehre göç değil, şehirden köye göç olsun istiyoruz. Köyde yaşayan ve köye göç eden vatandaşlarımızın da mevcut topraklarını en doğru şekilde kullansınlar istiyoruz. Artık dededen kalma yöntemler yerine daha modern yöntem ve teknolojileri uygulamaları için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bir yandan günlük yiyeceklerini kendi topraklarından karşılarken, diğer yandan da üretimi arttırarak kendilerine ekonomik katkı sağlasınlar istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçeden toplanarak kendisine getirilen ürünleri seyretmenin bile ayrı bir keyif olduğunu belirten Başkan Doğan, "İnanın bu lezzet hiçbir yerde yok" ifadelerinde bulundu.

(MG-GY-Y)



01.08.2017 11:59:02 TSI

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